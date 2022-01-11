В Ленобласти школьница случайно выпила средство для уборки и попала в больницу

В Ленобласти школьница случайно выпила средство для уборки и попала в больницу
Девочка отравилась моющим средством. Фото: Pixabay

В Гатчинском районе Ленинградской области ученица 9-го класса отравилась средством для уборки.

Как стало известно gazeta.spb.ru, инцидент произошел 10 января в посёлке городского типа Тайцы. В больницу на скорой в тяжелом состоянии увезли 15-летнюю девочку. У пострадавшей диагностировали ожог пищевода. По словам ее мамы, девочка случайно выпила химическое вещество для очистки поверхностей.

Известно, что подросток воспитывается в неполной, но благополучной семье. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 15-летняя петербурженка отравилась алкоголем. Девочка в тяжелом состоянии.

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