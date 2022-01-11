Ставки по ипотечным кредитам в России выросли более чем на 10%

Ставки по ипотечным кредитам в России выросли более чем на 10%
Ставки по ипотечным кредитам в России выросли более чем на 10%. Фото: Pixabay

В России ставки по своим ипотечным кредитам увеличили крупнейшие банки страны. Теперь процентные значения составляют двузначные цифры.

Повышение ставок по ипотечным кредитам связано с тем, что Центральный банк России увеличил ключевую ставку. Об этом пишет «Коммерсант».

Отмечается, что проценты по ипотеке уже подняли 7 банков на территории России, которые входят в двадцатку самых крупных. По заявлению банковских организаций, удорожание ипотеки в большей степени затронет вторичный рынок жилья.

Главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников считает, что ипотека в стране не остановится на подорожании только в этот раз, потому что российские банки ещё не отыграли повышение ключевой ставки в 2021 году.

Однако при этом важно то, что россияне смогут приобретать квартиры в новостройках все еще в рамках различных льготных программ, в частности, и по государственной льготной ипотеке.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в 2022 году предсказать ситуация в российской экономике возможно не более, чем на три месяца.

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