«Поговорим, как отдохнули»: в Куршевеле, где провели праздник звезды, вспышка коронавируса

С новогодних каникул за границей многие приехали не с самым хорошим самочувствием и новостями. Telegram-каналы активно обсуждают новую вспышку коронавируса в Куршевеле.

Туристы во французском Куршевеле поголовно начали ложиться в постель с таким знакомым уже диагнозом: коронавирус. Стоит напомнить, что курорт был и остается одним из самых любимых мест для отдыха зимой у многих известных российских звезд и светских дам.

Пользователи инстаграма активно постят предупреждение о том, что встречаться с только что вернувшимися с курорта может быть крайне опасно для своего здоровья. Почему коронавирус в новогодние каникулы так активно начал распространяться в Куршевеле, пока остается загадкой.

В этом году на курорт ездили отдыхать Ксения Собчак, Рената Литвинова, Диана Манасир, Наталья Якимчик, Ольга Карпуть и другие звезды столичной тусовки. Одна из присутствующих на отдыхе, победительница конкурса красоты «Мисс Россия — 2015» София Никитчук, рассказала, что происходит в Куршевеле сейчас, и как она сама себя чувствует. На настоящий момент девушка уже вернулась с курорта.

Никитчук отметила, что болеют очень многие несмотря на то, что заболевание проходит в легкой форме. В свой истории в инстаграм девушка рассказала, что видела «километровую очередь» из гражданских машин перед коронавирусным отделением престижной сейчас клиники «Лапино».

В Telegram-канале «Небожена» заявили, что Куршевельская тусовка сама друг друга коронавирусом и заразила.

«Так и не поняла, почему нельзя ездить на другие классные горнолыжные курорты и зачем ходить на старческие вечеринки с Лепсом. Я бы вообще в Аспен ездила, если б деньги были», — отмечают в Telegram-канале.

Еще один Telegram-канал «Антиглянец» настоятельно рекомендует не рисковать здоровьем родных и близких. Подчеркивается, что Куршевель второй раз становится роковым местом для отдыхающих, оттуда почти все возвращающиеся элитные гости прихватили с собой на родину коронавирус.

Интересно то, что первая волна COVID-19 в 2020 году началась в Европе как раз после возвращения отдыхающих с горнолыжных курортов. О совпадении говорить не приходится.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что к концу новогодних выходных в России возможен рост числа заражений коронавирусом из-за распространения омикрон-штамма.