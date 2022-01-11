Система Face Pay в Москве не ловит нарушителей масочного режима

Система Face Pay в Москве не ловит нарушителей масочного режима
Система Face Pay в Москве не ловит нарушителей масочного режима. Фото: пресс-служба ГУП "Петербургский метрополитен"

Заявление о специальной системе распознавания лиц Face Pay для обнаружения нарушителей масочного режима оказалось ложным.

Информация о системе, отлавливающей антимасочников, появилась в СМИ. Тем не менее информация была опровергнута. Об этом сообщает Москва.Ру со ссылкой на пресс-службу Московского метрополитена.

Как говорится в сообщении пресс-службы, система не занимается сбором личной информации о каждом пассажире, потому что для регистрации в таких данных нет необходимости. Отмечается, что без фамилии, имени и отчества нарушителя выписать штраф не представляется возможным.

Информация о пользователях новой системы оплаты проезда находятся в обезличенном виде на защищенных серверах. Таким образом данные не попадут в третьи руки. Face Pay начнет работать на МЦК в 2022 году.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что ГУП «Петербургский метрополитен» ознакомился с новой системой «face pay», которая постепенно внедряется в московское метро.

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