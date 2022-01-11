Константин Хабенский отпраздновал свой юбилей на сцене МХТ

Народный артист РФ, художественный руководитель Московского Художественного театра им. А. П. Чехова Константин Хабенский отпраздновал свое 50-летие на сцене театра в столице.

На сцене МХТ в свой праздник артист захотел принять участие в спектакле «Враки, или Завещание барона Мюнхгаузена», пишет пресс-служба театра. Премьера спектакля состоялась 16 октября 2021 года. Постановка принадлежит режиссёру Виктору Крамеру, он написал ее по собственной пьесе, которая появилась при участии Хабенского.

Артист Константин Хабенский родился в Ленинграде. Он окончил Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства. Популярность Хабенскому принёс сериал «Убойная сила», где он сыграл Игоря Плахова. В 2003 году Хабенский был принят в труппу МХТ им. А. П. Чехова, где служит по настоящий момент.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в октябре Константина Хабенского назначили на должность художественного руководителя МХТ имени Чехова.