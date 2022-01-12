Ночью на Дунайском проспекте вспыхнула «однушка»

Ночью на Дунайском проспекте вспыхнула «однушка»
Пожар ликвидирован. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

В ночь на 12 января во Фрунзенском районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 00:33мск. На Дунайском проспекте, дом 43, корпус 1, в однокомнатной квартире обгорела обстановка на площади 3 к. метра, сообщили в ГУ МЧС по городу.

Справиться с огнем удалось в 01:18 мск. Сведения о пострадавших не поступали. В ликвидации пожара участвовали три единицы техники и 15 человек личного состава.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что около 12:28 во вторник, 11 января, загорелся Доходный дом Д.Р. Сорокина. У

пожар происшествия фрунзенский район


 

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