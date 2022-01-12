Журналист и телеведущий Михаил Зеленский умер в Доминикане

Журналист и телеведущий Михаил Зеленский умер в Доминикане
Михаил Зеленский. Фото: instagram.com/mikhail_zelenskiy/

На 47-м году жизни умер журналист и телеведущий Михаил Зеленский.

Об этой печальной новости рассказал на странице Facebook заместитель руководителя телеканала «Россия-Культура» Александр Ефимович.

«Вечная память. На 47-м году жизни скончался наш телеведущий Михаил Зеленский», — говорится в сообщении.

По данным посольства России, журналист умер во время отдыха в Доминикане. Обстоятельства его смерти уточняются.

Михаил Зеленский вел на телеканале «Россия-Культура» программу «Билет в Большой». Кроме того, работал обозревателем канала и ведущим программы «Новости культуры». Ранее он работал на телеканалах «Россия-1», «ТВ Центр» и «России-24».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Калифорнии в возрасте 89 лет скончался создатель ботокса Алан Скотт. По словам дочери Скотта, причиной смерти стали осложнения сепсиса.

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