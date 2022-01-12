Россиянам рассказали, какой стаж больше не учитывают при начислении пенсии

Россиянам рассказали, какой стаж больше не учитывают при начислении пенсии
На уменьшение пенсии может повлиять переплата пенсии. Фото: Baltphoto/ Ольга Андросова

Замдекана экономического факультета РУДН Елена Григорьева рассказала, что на данный момент в России трудовой стаж не имеет определяющего значения для начисления пенсии, но в отдельных случаях играет особую роль.

В частности, для выхода на досрочную пенсию может быть учтен специальный трудовой стаж. Это трудовая деятельность, которую осуществлял гражданин в особых сложных условиях (вредные производства, тяжелые климатические условия, и др.), и ему полагаются дополнительные льготы и надбавки, сообщает агентство «Прайм».

Кроме того, трудовой стаж не учитывает время очного обучения студента. Срок службы в армии и отпуск по уходу за ребенком до полутора лет учитывается только если до и после наступления этих периодов человек работал.

Эксперт отметила, что пенсионные выплаты в большей степени зависят не от стажа, а от размера страховых взносов, которые уплачивал работодатель. Эти взносы переводятся в баллы, на основании которых гражданин получает страховую часть пенсии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что юрист Ирина Сивакова рассказала россиянам об изменении правил учета стажа для назначения пенсии в 2022 году. По словам юриста, с 2022 года в северный стаж для начисления пенсии будут учитывать периоды профессионального обучения и повышения квалификации.

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Россиянам рассказали, какой стаж больше не учитывают при начислении пенсии
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