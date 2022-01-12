Стало известно, в каких районах Петербурга больше всего сдают офисные помещения

Специалисты считают, что в 2022 году введут в эксплуатацию около 400 тысяч квадратных метров офисных площадей. Фото: pixabay

Специалисты считают, что в 2022 году введут в эксплуатацию около 400 тысяч квадратных метров офисных площадей. Фото: pixabay

Лидирующими по предложению офисных помещений стали Центральный, Петроградский и Московский районы.

Данным исследованием рынка недвижимости поделилась консалтинговая компания IPG.Estate.

Стоит отметить, что и ранее популярными «офисными» районами были Центральный, Петроградский и Московский.

В наступившем году в Петербурге готовы для эксплуатации примерно 114 тысяч «квадратов», задуманных под офисы. По итогам 2021 года общий объем офисов в Северной столице достиг 4,2 млн квадратных метров, а объем качественных офисных помещений — 2,8 млн «квадратов».

Согласно исследованию, в городе более всего помещений класса В, их порядка 70%. А офисов класса А в городе на Неве около 30%.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, как работа курьером перешла на постоянку.