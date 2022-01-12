Мать рассказала полиции о связи несовершеннолетней дочери и мужчины на Ленсовета

Мать рассказала полиции о связи несовершеннолетней дочери и мужчины на Ленсовета
Преступление произошло по улице Ленсовета. Фото: "Яндекс карты"
Женщина назвала даты и время, когда молодой мужчина вступал в интимные отношения с ее 15-летней дочерью.
Как стало известно Gazeta.SPb.ru, это случалось трижды в Московском районе города: 16 апреля в 13 часов, 19 апреля также в 13 часов и 10 мая примерно в 23 часа.
Обеспокоенная 34-летняя женщина обратилась за помощью к правоохранителям 11 ноября. Винит женщина в преступлении сексуального характера 18-летнего юношу, совершившего половое сношение с ее дочерью по улице Ленсовета.
В этот же день подозреваемый был задержан. Молодой человек не работает и проживает на улице Бухарестская. Юношу доставили в отдел полиции. Составлен протокол. В данный момент решается вопрос о заведении уголовного дела.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Гатчине мужчина домогался 9-летней девочки.
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