Мать рассказала полиции о связи несовершеннолетней дочери и мужчины на Ленсовета

Женщина назвала даты и время, когда молодой мужчина вступал в интимные отношения с ее 15-летней дочерью.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, это случалось трижды в Московском районе города: 16 апреля в 13 часов, 19 апреля также в 13 часов и 10 мая примерно в 23 часа.

Обеспокоенная 34-летняя женщина обратилась за помощью к правоохранителям 11 ноября. Винит женщина в преступлении сексуального характера 18-летнего юношу, совершившего половое сношение с ее дочерью по улице Ленсовета.

В этот же день подозреваемый был задержан. Молодой человек не работает и проживает на улице Бухарестская. Юношу доставили в отдел полиции. Составлен протокол. В данный момент решается вопрос о заведении уголовного дела.