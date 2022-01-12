На улице Маршала Говорова школьник вышел из трамвая и попал под колеса машины

В Кировском районе Петербурга школьник попал под колеса автомобиля.

Как стало известно gazeta.spb.ru, дорожный инцидент случился 11 января на улице Маршала Говорова, 11/3. Водитель «Лады Калина» сбил 12-летнего шестиклассника в зоне остановки общественного транспорта. В тот момент мальчик выходил из трамвая.

Пострадавшего госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Медики зафиксировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, а также переломы ключицы и ноги.

За рулем легкового автомобиля находился 23-летний молодой человек. Известно, что в 2021 году он к административной ответственности за нарушения ПДД не привлекался.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти пьяный угонщик свистнул иномарку 86-летнего пенсионера. Полиция начала разбираться и выяснила, что машину недавно угнали из деревни Пахомовка.