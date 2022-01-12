Петербуржца обокрали и в подвале дома на Энгельса сломали скулу

Петербуржца обокрали и в подвале дома на Энгельса сломали скулу
Мужчину били в подвале дома. Фото: "Яндекс карты"
Подозреваемые в грабеже в Выборгском районе Петербурга уже задержаны. Фигурантами уголовного дела стал 37-летний мужчина и 31-летняя женщина.
Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 9 января был госпитализирован 49-летний мужчина. Ему диагностировали рвано-ушибленные раны лобной области верхнего века слева и перелом левой скуловой кости. Гражданина избили неизвестные в доме №68 по проспекту Энгельса. Там же у пострадавшего посредствам перевода украли почти 25 тыс. рублей.
10 января оперативники задержали подозреваемых, оба неработающие. Возбуждено уголовное дело. Стоит отметить, что мужчина был осужден шесть раз, чаще всего по статье «Тайное хищение чужого имущества».
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что рецидивист ограбил цветочный магазин на проспекте Просвещения.
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