Трое клиентов избили и ограбили таксиста в Красносельском районе

Одного из подозреваемых удалось задержать.

Об этом 12 января сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Днем ранее к оперативникам Северной столицы обратился 40-летний таксист. Он заявил, что в Красном селе по улице Нагорной у дома №5 его избили трое клиентов, при этом пассажиры отобрали у пострадавшего телефон.

Потерпевшего пришлось госпитализировать в больницу в состоянии средней степени тяжести.

11 января у дома №10 по улице Бронетанковой удалось задержать подозреваемого. Им оказался 44-летний мужчина. Его отправили в отдел полиции.

Заведено уголовное дело по статье «Грабеж». Правоохранители разыскивают двух других участников нападения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что молодого таксиста избили и отняли у него авто в Московском районе.