В Ленобласти вор с помощью лестницы забрался в дом грабить

Ловкий парень, решивший подзаработать в канун Нового года, уже задержан. Он был не раз судим за аналогичные преступления.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области 12 января.

Все произошло за несколько часов до наступления Нового года в частном доме Всеволожского района. Заявление в полицию написал 50-летний мужчина. Пострадавший утверждал, что злоумышленник приставил к дому лестницу и проник в жилище через балкон.

Неизвестный украл черную спортивную сумку, ювелирные изделия, банки с монетами и бижутерию. Ущерб составил 34 тыс. рублей. Было заведено уголовное дело по статье «Кража».

10 января, днем, в поселке Кузьмолово был задержан 25-летний неработающий мужчина.

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