Елене Прокловой уже лучше: актриса хочет вернуться на сцену

Елене Прокловой уже лучше: актриса хочет вернуться на сцену
Елена Проклова сообщила, что ей уже лучше. Фото: скриншот "Секрет на миллион"

Российская актриса Елена Проклова, которая 10 января оказалась в стенах больницы сообщила, что чувствует себя лучше после госпитализации и надеется скоро вернуться к работе.

Об этом сообщает ТАСС в среду, 12 января.

По данным «Известий», причиной госпитализации 68-летней артистки стал инсульт. Проклова поступила в клинику с головокружением, повышенным давлением и острым нарушением мозгового кровообращения. Обследование показало, что инсульт произошел несколько дней назад. Состояние Прокловой оценивают как средней тяжести.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что актриса Проклова вышла на связь и подтвердила, что находится в реанимации.

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