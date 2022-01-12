В Архангельской области родители могли истязать 6-летнего малыша

Ребенок воспитывался матерью и отчимом.

Как сообщает ТАСС в среду, 12 января, мужа и жену из Архангельской области заподозрили в истязании 6-летнего мальчика. Пару заключили под стражу. Пострадавшего изъяли из семьи, теперь он находится в архангельской больнице.

Отмечается, что ребенок является сыном заключенной женщины, мужчина же неродной отец мальчика.

Следствие считает, что мучения мальчика продолжались в Онежском районе с августа прошлого года по январь 2022. Истязания происходили из-за личной неприязни к ребенку по незначительным поводам. Мальчика систематически избивали. О произошедшем стало известно, когда ребенку потребовалась медицинская помощь.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что грудной ребенок внезапно умер в многодетной семье во Всеволожском районе.