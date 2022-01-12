В Архангельской области родители могли истязать 6-летнего малыша

В Архангельской области родители могли истязать 6-летнего малыша
Маленького мальчика могли истязать мать и отчим. Фото: Pixabay

Ребенок воспитывался матерью и отчимом.

Как сообщает ТАСС в среду, 12 января, мужа и жену из Архангельской области заподозрили в истязании 6-летнего мальчика. Пару заключили под стражу. Пострадавшего изъяли из семьи, теперь он находится в архангельской больнице.

Отмечается, что ребенок является сыном заключенной женщины, мужчина же неродной отец мальчика.

Следствие считает, что мучения мальчика продолжались в Онежском районе с августа прошлого года по январь 2022. Истязания происходили из-за личной неприязни к ребенку по незначительным поводам. Мальчика систематически избивали. О произошедшем стало известно, когда ребенку потребовалась медицинская помощь.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что грудной ребенок внезапно умер в многодетной семье во Всеволожском районе.

архангельская область истязания происшествия


 

Новости партнеров
Токаев назвал происходящее в Казахстане актом агрессии извне
Токаев назвал происходящее в Казахстане актом агрессии извне
На петербуржцев за их же деньги переложили ответственность за невывезенный мусор
На петербуржцев за их же деньги переложили ответственность за невывезенный мусор
Беспорядки не затихают: миротворцы ОДКБ, погибшие и пострадавшие в Казахстане
Беспорядки не затихают: миротворцы ОДКБ, погибшие и пострадавшие в Казахстане
Президент Казахстана Токаев заявил, что под Алма-Атой ведется бой с участием ВДВ
Президент Казахстана Токаев заявил, что под Алма-Атой ведется бой с участием ВДВ
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Архангельской области родители могли истязать 6-летнего малыша
В ВОЗ рассказали, кто больше всего рискует заразиться штаммом «омикрон»
Самолет, летевший из Екатеринбурга в Петербург вернулся в аэропорт
В Петербурге зафиксировано 1659 новых случаев коронавируса
Елене Прокловой уже лучше: актриса хочет вернуться на сцену
Демонтаж главной новогодней ели Петербурга решили перенести
Авиакомпания «Россия» вошла в мировой топ-3 по пунктуальности
Россиян призвали готовиться к худшему после заседания ЦБ в феврале