В России COVID-19 за сутки подцепили почти 18 тыс. человек

За последние сутки в Российской Федерации коронавирус подтвердился еще у 17 946 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией в среду, 12 января.

За минувшие 24 часа от коронавируса и его последствий умерло 745 граждан России. В Москве жертвами вируса стали 66 человек, в Петербурге — 55, а в Московской области — 43.

В общей сложности в стране за все время пандемии скончались 318 432 россиянина.

Всего в России зафиксировано 10 млн 702 тыс. 150 случаев коронавирусной инфекции.

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