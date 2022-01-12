В России COVID-19 за сутки подцепили почти 18 тыс. человек

В России COVID-19 за сутки подцепили почти 18 тыс. человек
Коронавирус продолжает набирать обороты в России и мире. Фото: pexels

За последние сутки в Российской Федерации коронавирус подтвердился еще у 17 946 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией в среду, 12 января.

За минувшие 24 часа от коронавируса и его последствий умерло 745 граждан России. В Москве жертвами вируса стали 66 человек, в Петербурге — 55, а в Московской области — 43.

В общей сложности в стране за все время пандемии скончались 318 432 россиянина.

Всего в России зафиксировано 10 млн 702 тыс. 150 случаев коронавирусной инфекции.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что шоумена Гарика Харламова госпитализировали с температурой под 40 градусов. Резидент Comedy Club лежит под капельницей. О случившемся знаменитость самостоятельной рассказал у себя на страничке в социальной сети Instagram.

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