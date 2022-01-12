Подросткам объяснили, нужно ли разрешение родителей на вакцинацию от COVID-19

Подросток до 15 лет не может сделать прививку без согласия родителей. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Подросток до 15 лет не может сделать прививку без согласия родителей. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Врач общей практики Борис Шеляпин заявил, что с 15 лет подросток вправе вакцинироваться от COVID-19 без согласия родителей.

Специалист рассказал в беседе с телеканалом «Санкт-Петербург«, что несовершеннолетний подросток, который приходит в коммерческую или государственную клинику, не сможет без участия родителей заполнить первичный договор. Сам подросток имеет право заполнить согласие или отказ на медицинское вмешательство с 15 лет.

Шеляпин также отметил, что подростки в возрасте от 12 до 15 лет смогут сделать любую прививку и прочие вмешательства только с согласия родителей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вакцинация подростков от COVID-19 в Петербурге начнется через неделю.