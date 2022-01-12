Подросткам объяснили, нужно ли разрешение родителей на вакцинацию от COVID-19

Врач общей практики Борис Шеляпин заявил, что с 15 лет подросток вправе вакцинироваться от COVID-19 без согласия родителей.
Специалист рассказал в беседе с телеканалом «Санкт-Петербург«, что несовершеннолетний подросток, который приходит в коммерческую или государственную клинику, не сможет без участия родителей заполнить первичный договор. Сам подросток имеет право заполнить согласие или отказ на медицинское вмешательство с 15 лет.
Шеляпин также отметил, что подростки в возрасте от 12 до 15 лет смогут сделать любую прививку и прочие вмешательства только с согласия родителей.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вакцинация подростков от COVID-19 в Петербурге начнется через неделю.