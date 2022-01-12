Задним числом: в Совфеде рассказали, как будут проиндексированы пенсии

Индексация пенсий на 8,6%, чуть выше уровня инфляции, скорее всего будет проведены задним числом с 1 января.

Как передает РИА Новости, об этом заявила заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

«Мы на это надеемся, — сказала она. — По существующему закону индексация пенсий проводится с 1 января».

Как напомнила сенатор, поручение президента РФ Владимира Путина по индексации пенсий обсуждалось в 2021 году при принятии бюджета на 2022-й и на плановый период до 2024 года. По ее словам, закон будет принят, скорее всего, до февраля — на первых заседаниях Госдумы (18 января) и Совета Федерации (26 января).

Напомним, сегодня Путин предложил проиндексировать пенсии выше уровня инфляции — на 8,6% и напомнил, что уже говорил об этом ранее. Он заявил, что правительству РФ в ближайшее рвемя надо «провести необходимые процедуры и принять решение».

Президент отметил, что инфляция сейчас составляет 8,4%, а проиндексировать пенсии надо на 8,6%, «с небольшим дозором».

По словам заместителя председателя комитета Совета Федерации Елены Бибиковой, после индексации средняя прибавка к пенсии составит 1400 рублей.

До начала 2022 года средняя пенсия в России составляла чуть более 16 тыс. рублей. Если пенсия выше средней, то и прибавка будет больше после индексации.

Напомним, с 1 января 2022 года пенсии уже были проиндексированы — на 5,9%. В среднем они выросли до 18 тыс. 591 руб.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, какие должны быть основания для повышения пенсии. В частности, как считают эксперты, одним из таких факторов может быть наличие советского стажа. Чтобы проверить, учтен ли этот период, надо подать письменное обращение в Пенсионный фонд РФ.