Задним числом: в Совфеде рассказали, как будут проиндексированы пенсии

Задним числом: в Совфеде рассказали, как будут проиндексированы пенсии
После индексации средняя прибавка к пенсии составит 1400 рублей. Фото: Baltphoto//Павел Долганов

Индексация пенсий на 8,6%, чуть выше уровня инфляции, скорее всего будет проведены задним числом с 1 января.

Как передает РИА Новости, об этом заявила заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

«Мы на это надеемся, — сказала она. — По существующему закону индексация пенсий проводится с 1 января».

Как напомнила сенатор, поручение президента РФ Владимира Путина по индексации пенсий обсуждалось в 2021 году при принятии бюджета на 2022-й и на плановый период до 2024 года. По ее словам, закон будет принят, скорее всего, до февраля — на первых заседаниях Госдумы (18 января) и Совета Федерации (26 января).

Напомним, сегодня Путин предложил проиндексировать пенсии выше уровня инфляции — на 8,6% и напомнил, что уже говорил об этом ранее. Он заявил, что правительству РФ в ближайшее рвемя надо «провести необходимые процедуры и принять решение».

Президент отметил, что инфляция сейчас составляет 8,4%, а проиндексировать пенсии надо на 8,6%, «с небольшим дозором».

По словам заместителя председателя комитета Совета Федерации Елены Бибиковой, после индексации средняя прибавка к пенсии составит 1400 рублей.

До начала 2022 года средняя пенсия в России составляла чуть более 16 тыс. рублей. Если пенсия выше средней, то и прибавка будет больше после индексации.

Напомним, с 1 января 2022 года пенсии уже были проиндексированы — на 5,9%. В среднем они выросли до 18 тыс. 591 руб.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, какие должны быть основания для повышения пенсии. В частности, как считают эксперты, одним из таких факторов может быть наличие советского стажа. Чтобы проверить, учтен ли этот период, надо подать письменное обращение в Пенсионный фонд РФ.

владимир путин Елена Бибикова индексация пенсий инфляция пенсии


 

Новости партнеров
Петербуржцам рассказали, какие овощи и фрукты нужно есть зимой
Петербуржцам рассказали, какие овощи и фрукты нужно есть зимой
Добровольная страховка жилья Петроэлектосбытом стала принудительной по техническим причинам
Добровольная страховка жилья Петроэлектосбытом стала принудительной по техническим причинам
"Последний богатырь: посланник тьмы" лидирует в кинопрокате в России, собрав 468 млн рублей
Признание Воробьева: «Жизни, которая была до инсульта, больше нет и не будет»
Признание Воробьева: «Жизни, которая была до инсульта, больше нет и не будет»
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Задним числом: в Совфеде рассказали, как будут проиндексированы пенсии
Россияне в 2021 году набрали ипотечных кредитов на рекордные 5,7 трлн рублей
Пенсионерам стоит опасаться: мошенники могут списать все средства с ...
Sony выпустит больше приставок PS4 из-за дефицита PS5
В новогодние праздники Петербург посетили более 900 тысяч туристов
В России могут сделать тестирование на COVID-19 бесплатным
В Ленобласти еще 232 человека заразились коронавирусом
В Петербурге приступили к сносу ТК «Сампсониевский»