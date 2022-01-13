Двое петербуржцев погибли при пожаре в одноэтажном доме в Зеленогорске

Двое петербуржцев погибли при пожаре в одноэтажном доме в Зеленогорске
Пожар вспыхнул в доме на Загородной улице. Фото: скриншот "Яндекс.Карты"

В Курортном районе Петербурга произошел смертельный пожар. Огонь охватил частный дом.

Возгорание случилось в ночь на четверг, 13 января, по адресу: Зеленогорск, Загородная улица, дом №15. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 00:12. К месту происшествия оперативно были направлены спасатели.

По данным пресс-службы ГУ МЧС РФ по городу, огонь вспыхнул в одноэтажном доме, размером 10 на 10 метров. В результате пожара строение выгорело по всей площади.

Спасатели боролись с огнем почти два часа, к 2:00 пожар был локализован. На ликвидацию возгорания прибыло три единицы специальной техники и 15 человек личного состава МЧС.

Как сообщили 78.ru, на месте происшествия обнаружили тела двух петербуржцев. Детали и точные причины смерти не уточняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что частный дом полыхал полтора часа в Сестрорецке ночью. К тушению огня привлекалось от МЧС: 3 единицы техники и 15 человек личного состава.

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