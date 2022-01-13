Мокрый снег и дожди накроют Петербург 13 января

Мокрый снег и дожди накроют Петербург 13 января
В городе ожидается снегопад. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

В четверг, 13 января, в Петербурге ожидается облачная и ветреная погода, пройдет небольшой снег, переходящий в мокрый снег и дожди. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

В течение дня синоптическая ситуация будет формироваться теплым сектором циклонического вихря «Эльза», центр которого кружит над акваторией Баренцева моря.

«Санкт-Петербург: «Эльза» принесёт тепло, штормовой ветер и осадки, переходящий в дожди», — написал синоптик в своем Facebook.

Температура воздуха днем в городе составит +1…+3 градуса, по Ленобласти ожидается -2…+4. Западный ветер будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунду, с порывами до 14-19 м/с.

Атмосферное давление будет резко падать.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что уборочная техника прошла стороной Приморский и Выборгский районы утром 13 января. На уборку города вышли мусоровозы, погрузчики, подметательно-уборочное оборудование (механическое), самосвалы и МСК, распределители твердых реагентов с щеточным оборудованием, плужное щеточное оборудование.

михаил леус новости СПб погода


 

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