Подростки выстрелили из газового пистолета в бездомного в парадной на Шотмана

В Невском районе Петербурга произошел конфликт со стрельбой. Потасовка возникла между подростками и бездомным.

Инцидент произошел в ночь на среду, 12 января, в парадной дома на улице Шотмана. Установлено, что группа молодых людей в результате конфликта распылила газовый баллон и выстрелила из газового пистолета в сторону 52-летнего безработного мужчины.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, прибывшие правоохранители задержали троих 18-летних учащихся техникумов, а также ещё трех подростков 16-17 лет.

Аэрозольный пистолет изъяли у 17-летнего учащегося техникума. Совершеннолетних хулиганов отпустили под обязательство о явке, остальных передали законным представителям. Один из юношей ранее был пойман на краже.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что подросток за рулем «ВАЗ» устроил погоню с ДПС в Тосно. В машине с ним находилась несовершеннолетняя девушка. К счастью, обошлось без пострадавших. Несовершеннолетних отвезли в полицию, а затем передали родителям.