Стало известно, каким категориям россиян перечислят в январе по 16 тыс. рублей

Стало известно, кто может рассчитывать на выплаты в 16 тыс. рублей в январе.

Уже 14 января некоторых россиян поступит выплата в размере 14 тыс. рублей. Деньги будут начислять региональные отделения социальной защиты населения.

На выплату могут рассчитывать граждане, имеющие звание почетного донора, сообщает PRIMPRESS. Для этого нужно безвозмездно в течение 40 раз сдать кровь или 60 раз сдать плазму. Таким россиянам выдают нагрудный знак.

С этого года в среднем по регионам размер такого разового пособия составляет 16 тыс. рублей. Для получения выплаты нужно обратиться в ближайшее отделение ведомства и подать заявление. При себе нужно иметь паспорт, СНИЛС и знак почетного донора.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что некоторым жителям России выплатят пособия за январь досрочно: обычно они осуществляются в феврале, но сейчас часть граждан может получить их уже 17 января. Часть мер социальной поддержки теперь передается в ПФР, в то время как раньше этими вопросами занимались Роструд и органы соцзащиты.