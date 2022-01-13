В России за сутки коронавирус подхватили еще 21 155 человек

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе зараженных COVID-19. За минувшие сутки инфекция подтвердилась у 21 155 человек, сообщил оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на четверг, 13 января, общее количество заболевших в стране за все время пандемии достигло 10 723 305.

За сутки зафиксировали 740 смертей от коронавируса. Всего с начала пандемии от последствий вируса скончались 319 172 пациента. За сутки полностью выздоровели и получили отрицательные тесты 25 984 человека. Общее количество выздоровлений достигло 9 686 912.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на второе место. Первой стала Москва. Третье место у Подмосковья.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что коронавирус постепенно становится эндемичным заболеванием — то есть обычным для сообщества людей или конкретного региона