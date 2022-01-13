На «Коле» в четверг столкнулись два «Мерседеса»: погибло три человека

Еще трое участников аварии в Бокситогорском районе госпитализированы с различными травмами.

Об этом сообщает ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области в четверг, 13 января.

В результате столкновения двух «Мерседесов» погибло три человека, еще трое госпитализированы в больницу.

Чудовищное ДТП произошло днем, 13 января на 349 километре автодороги «Кола». 52-летний мужчина за рулем «Мерседес-Бенц С180» выехал на встречную полосу и столкнулся с «Мерседес-Бенц E200», в котором сидел 42-летний мужчина.

Водителя «Мерседес-Бенц C180» госпитализировали, позднее он скончался. Травмы двоих пассажиров этой машины также были не совместимы с жизнью. На месте скончался 34-летний мужчина и 56-летняя женщина. Однако один из пассажиров получил травмы средней степени тяжести и находится в больнице.

Водитель и пассажир «Мерседес-Бенц Е200» пострадали в меньшей степени. Оба госпитализированы в медицинское учреждение с различными травмами средней степени тяжести здоровью.

По факту случившегося полиция проводит проверку.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что спасатели деблокировали пострадавшего в ДТП во Всеволожском районе.