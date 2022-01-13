На Заставкой загорелся мусор: в огне пострадал мужчина

В Московском районе в пожаре пострадал мужчина. Фото: "Яндекс Панорамы"

В Московском районе в пожаре пострадал мужчина. Фото: "Яндекс Панорамы"

Вечером 13 января в Московском районе Петербурга произошел пожар, есть пострадавший.

Сообщение о возгорании на пульт диспетчера поступило в 20:50 мск. На улице Заставская, 4, загорелась железобетонная пристройка.

«В 2-х этажной, железобетонной, размером 10х15 метров пристройке к разноуровневому 2-х, 3-х этажному зданию, происходило горение мусора на площади 1 кв.метр.», — сообщили в ГУ МЧС по городу.

Справиться с огнем удалось еще до прибытия МЧСников. При пожаре пострадал мужчина, его доставили в медицинское учреждение.

В ликвидации пожара участвовали две единицы техники и 10 человек личного состава.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пожар в ангаре в Московском районе потушили 17 человек.