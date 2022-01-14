Россиянам советуют забыть о некоторых пищевых привычках

Россиянам советуют забыть о некоторых пищевых привычках
Фаст-фуд негативно влияет на организм человека. Фото: pixabay.com

Чипсы, печенье, выпечка, фастфуд способны спровоцировать воспалительный процесс.

Директор Центра артрита и опорно-двигательного аппарата в клинике Кливленда, доктор медицинских наук, ревматолог Элейн Хусни считает, что жареное лучше заменить сырой и свежей пищей, пишет PRIMPRESS.

Оказывается, боль в коленях и плечах может появляться из-за употребления продуктов с консервантами. Такой является чипсы, печенье, выпечка, фастфуд.

Кроме того, медик порекомендовал россиянам перестать употреблять концентрированные сладости.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач перечислила продукты, вызывающие болезни поджелудочной железы. Среди опасных для поджелудочной железы продуктов названы: фастфуд, полуфабрикаты, сладости и газировка.

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