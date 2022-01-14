В Германии раскрыли причины непризнания вакцины «Спутник V» в Европе

Российскую вакцину «Спутник V» уже давно бы признали в Евросоюзе, если бы данный препарат оценивали с медицинской точки зрения. Об этом заявил депутат бундестага Петр Быстрон.

Парламентарий напомнил, что решение об одобрении принимает европейское агентство EMA. По мнению Быстрона, оно не позволяет использовать российскую вакцину по политическим и экономическим причинам.

Как сообщили «Известия», депутат также добавил, что европейское агентство не хочет обеспечить приток иностранной валюты в Россию.

«Спутник V» – первая в мире зарегистрированная вакцина, которую создали в России. Препарат смог доказать свою безопасность и эффективность в ходе исследований.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что президент России Владимир Путин со ссылкой на данные исследования института имени Гамалеи заявил, что вакцина «Спутник V» нейтрализует новый штамм коронавируса «омикрон». По его словам, эффективность «Спутника V» против коронавируса составляет около 90%.