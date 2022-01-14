Раскрыта стоимость обручального кольца Меган Фокс

Раскрыта стоимость обручального кольца Меган Фокс
Machine Gun Kelly сделал предложение Меган Фокс. Фото: страница актрисы в Instagram.

Музыкант Machine Gun Kelly сделал предложение руки и сердца звезде франшизы «Трансформеры» Меган Фокс. Приблизительная стоимость бриллиантового обручального кольца составила пордка 30 млн рублей.

Кадрами романтичного события звезда Голливуда поделилась в своем Instagram-аккаунте. Рэпер сделал предложение возлюбленной в лучших традициях сказок: на колене и с пением птиц на фоне. В посте звезда рассказала, что после помолвки возлюбленные пили кровь друг друга.

Machine Gun Kelly сделал предложение Меган Фокс. Фото: страница актрисы в Instagram.

Меган также поделилась фотографией своего помолвочного кольца. Ювелирное изделие состоит из двух половинок – бриллианта и изумруда. Как сообщает Insider, цена данного кольца варьируется от 300 до 400 тыс. долларов (от 22,7 до 30,2 млн рублей).

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в конце 2020 года Меган Фокс подала на развод с Брайаном Остином Грином (звездой сериала «Беверли-Хиллз, 90210») спустя десять лет супружеской жизни из-за новых отношений — с 30-летним рэпером Колсоном Бейкером, известным под псевдонимом Machine Gun Kelly.

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