Легковушка протаранила троллейбус на Московском проспекте, три человека пострадали

ДТП на Московском проспекте. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

ДТП на Московском проспекте. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

На пересечении Московского проспекта и Кузнецовской улицы столкнулись троллейбус и легковой автомобиль. В аварии пострадали три человека.

Дорожный инцидент случился в четверг, 13 января. Фотографии с места происшествия очевидцы опубликовали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте». Судя по кадрам, легковушка въехала в правый борт троллейбуса.

Как сообщили в пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс», в общественном транспорте пострадала пассажирка, в легковушки пострадавшими оказались водитель и его 16-летний пассажир.

Другие подробности не приводятся. В обстоятельствах ДТП разбирается полиция.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в результате столкновения двух «Мерседесов» в Бокситогорском районе погибло три человека, еще трое госпитализированы в больницу. Чудовищное ДТП произошло днем, 13 января на 349 километре автодороги «Кола».