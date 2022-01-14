На проспекте Королева сгорели две иномарки

В пятницу, 14 января, в Приморском районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 16:44 мск. На проспекте Королева у дома 66, корп.1 загорелись две машины.

В двух легковых автомобилях Kia и Daewoo сгорели сгораемые части, сообщили в ГУ МЧС по городу. Справиться с огнем удалось в 17:07 мск. Сведения о пострадавших не поступали. В ликвидации пожара участвовали две единицы техники и десять человек личного состава.

Ранее Gazeta.Spb.ru сообщала, что на улице Трефолева силами 20 пожарных потушили двухкомнатную квартиру.