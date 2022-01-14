Смерть журналиста Михаила Зеленского наступила из-за сердечного приступа

Доминиканские врачи установили причину смерти российского журналиста Михаила Зеленского. Он скончался из-за сердечного приступа.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу посольства России в Венесуэле, Доминикане и Гаити.

В заключении доминиканских врачей говорится, что смерть Михаила Зеленского 11 января наступила вследствие сердечного приступа, который был вызван хроническим заболеванием сердечно-сосудистой системы.

Ранее медики предварительно заявляли, что причиной смерти стала остановка сердца.

Михаил Зеленский вел на телеканале «Россия-Культура» программу «Билет в Большой». Кроме того, он работал обозревателем канала и ведущим программы «Новости культуры». Ранее он работал на телеканалах «Россия-1», «ТВ Центр» и «Россия-24».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что журналист Михаил Зеленский ушел из жизни в возрасте 46 лет во время отдыха в Доминикане.