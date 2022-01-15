В России за сутки коронавирус подхватили более 27 тысяч человек

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе зараженных COVID-19. За минувшие сутки инфекция подтвердилась у 27 179 человек, сообщил оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на субботу, 15 января, общее количество заболевших в стране за все время пандемии достигло 10 774 304.

За сутки зафиксировали 723 смерти от коронавируса. Всего с начала пандемии от последствий вируса скончались 320 634 пациента. За сутки полностью выздоровели и получили отрицательные тесты 26 584 человека. Общее количество выздоровлений достигло 9 835 884.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на второе место. Первой стала Москва. Третье место у Подмосковья.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что новый штамм «омикрон» в ближайшее время станет доминирующим вариантом ковида в российских регионах. Мировые регуляторы уже пошли по пути ревакцинации, чтобы сократить вероятность новой волны из-за вируса.