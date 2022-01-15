Названо условие получения COVID-сертификата для иностранцев в России

Иностранные граждане смогут получить ковид-сертификат на полгода в России. Об этом рассказала вице-премьер страны Татьяна Голикова.

По ее словам, для этого всего лишь потребуется сдать тест на антитела.

Голикова подчеркнула в ходе брифинга по ситуации с COVID-19, онлайн-трансляция которого ведется на YouTube, что в настоящее время нет взаимного признания о сертификатах вакцинации, поэтому документ смогут получить и граждане, которые прививались иностранными вакцинами.

Напомним, в Петербурге со 2 января начали действовать новые правила. Теперь люди без QR-кодов не смогут попасть в заведения общепита и предприятия розничной торговли (кроме аптек, продовольственных магазинов, магазинов, продающих товары первой необходимости).

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что доля несовершеннолетних среди общего числа зараженных COVID-19 в России составляет 15%. Особое внимание вызывают дети в возрасте от рождения до четырех лет.