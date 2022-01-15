Пьяный водитель перевернул авто на Обуховской Обороны, празднуя день рождения

Пьяный водитель перевернул авто на Обуховской Обороны, празднуя день рождения
Перевертыш на проспекте Обуховской Обороны. Фото: скриншот "ВКонтакте" / "Дорожный инспектор"

Пьяный автомобилист в день рождения устроил ДТП с переворотом на проспекте Обуховской Обороны.

Дорожный инцидент произошел в ночь на 15 января у дома № 287. Подробности рассказали в группе «Дорожный инспектор» в социальной сети «ВКонтакте».

В ДТП попал водитель Lada Vesta. Инспекторы ДПС приехали на место ЧП и увидели, что нетрезвый лихач вызвал эвакуатор и грузит на него помятую машину.

Оказалось, что 31-летний мужчина заранее отметил свой день рождения, попал в аварию, но сам не пострадал. Алкотестер подтвердил предположения инспекторов.

Теперь нарушителю грозит лишение прав на срок до двух лет и штраф в 30 тыс. рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что два человека пострадали в лобовом ДТП с ВАЗом и Mercedes на улице Типанова. В результате столкновения пассажирка ВАЗ и водитель Mercedes с закрытыми черепно-мозговыми травмами и многочисленными ушибами госпитализированы.

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