В Роспотребнадзоре предупредили о появлении антител-мусорщиков после COVID

В Роспотребнадзоре предупредили о появлении антител-мусорщиков после COVID
При любом инфекционном заболевании гибнет много клеток. Фото: комитет по здравоохранению Петербурга

После заражения COVID-19 у людей может увеличиться количество антител-мусорщиков, которые очищают организм от старых погибших клеток. Об этом заявил замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

По ее словам, это объясняется тем, что при инфекции число погибающих клеток растет.

Как сообщили «РИА Новости», при больших поражениях вырабатываются более активные антитела, проявляющие агрессию и против живых клеток.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что новый штамм коронавируса «омикрон» представляет серьезную опасность для системы здравоохранения. Это связано с тем, что в стране много непривитых пожилых людей с хроническими заболеваниями, которые сильнее подвержены риску тяжелого протекания коронавируса.

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В Роспотребнадзоре предупредили о появлении антител-мусорщиков после COVID
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