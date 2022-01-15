Во время ссоры мужчина выхватил у петербуржца ключи от «Крузака» и угнал авто

Угонщика уже поймали, злоумышленник успел умчаться в Ломоносовский район.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

7 января, вечером, двое мужчин поругались в квартире на улице Шостаковича. В результате 31-летний мужчина выхватил из рук 54-летнего петербуржца ключи от «Тойоты Ленд Крузера». Затем молодой человек сел в «свою новую» машину и уехал.

Через полтора часа угонщик попал в ДТП в Ломоносовском районе Ленинградской области и с места происшествия скрылся. Машину эвакуировали на специальную стоянку. Заведено уголовное дело.

Через неделю был задержан подозреваемый в квартире на Пулковском шоссе.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти пьяный угонщик свистнул иномарку 86-летнего пенсионера.