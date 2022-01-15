В Ленобласти за сутки COVID подтвердился у 261 человека

В Ленобласти за сутки COVID подтвердился у 261 человека
В Ленобласти ежедневно проводят тесты на коронавирус. Фото: mosgorzdrav.ru

В Ленинградской области зафиксировали еще 261 случай заболевания COVID-19, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Об этом стало известно сегодня, 15 января. Новые случаи заражения были выявлены в 114 населенных пунктах 47 региона. Всего с начала пандемии в регионе COVID-19 заразились уже 105 341 человек. 96 181 житель к настоящему времени выздоровел. Еще 8 человек не смогли побороть болезнь, всего с начала пандемии скончались 3 080 человек.

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов Ленобласть оказалась на 18 месте. Петербург находится на втором — 3 314 зараженных. На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 6 555 человек. Третье место у Подмосковья — 2 589 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что после заражения COVID-19 у людей может увеличиться количество антител-мусорщиков, которые очищают организм от старых погибших клеток.

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