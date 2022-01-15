У петербуржцев загорелся мусор, оставленный на балконе

С огнем в Невском районе Петербурга удалось справиться минут за 15.

В пресс-службе главного управления МЧС по городу сообщили, что жильцы дома №63 по улице Бабушкина вызвали пожарных в 13:25. на балконе загорелся мусор. Площадь возгорания составила 1 квадратный метр.

На борьбу с огнем направили 10 человек личного состава и две единицы техники.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. Огонь удалось ликвидировать в 13:41.

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Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пожар в двухкомнатной квартире на Пражской тушили своими силами. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.