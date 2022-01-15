В Ленобласти двое мальчиков могли сексуально домогаться второклассника

Мальчики могли издеваться над ребенком в Ленобласти. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Мальчики могли издеваться над ребенком в Ленобласти. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Ленинградской области двоих подростков заподозрили в насилии над ребенком.

Как сообщают НЕВСКИЕ НОВОСТИ, в полицию обратилась мать пострадавшего. По словам женщины, инцидент мог произойти осенью прошлого года.

Заявительница, проживающая в Тосненском районе уверена, что над ее 10-летним сыном совершены насильственные действия сексуального характера. Подозревает женщина двух подростков — учеников 5-ого и 4-ого классов школы.

В настоящий момент полиция пытается установить все детали случившегося. Обеспокоенная мать думает, что над ее ребенком поиздевались в октябре или ноябре. Пострадавший учится во втором классе.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мать рассказала полиции о связи несовершеннолетней дочери и мужчины на Ленсовета.