В Ленобласти двое мальчиков могли сексуально домогаться второклассника

В Ленобласти двое мальчиков могли сексуально домогаться второклассника
Мальчики могли издеваться над ребенком в Ленобласти. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Ленинградской области двоих подростков заподозрили в насилии над ребенком.

Как сообщают НЕВСКИЕ НОВОСТИ, в полицию обратилась мать пострадавшего. По словам женщины, инцидент мог произойти осенью прошлого года.

Заявительница, проживающая в Тосненском районе уверена, что над ее 10-летним сыном совершены насильственные действия сексуального характера. Подозревает женщина двух подростков — учеников 5-ого и 4-ого классов школы.

В настоящий момент полиция пытается установить все детали случившегося. Обеспокоенная мать думает, что над ее ребенком поиздевались в октябре или ноябре. Пострадавший учится во втором классе.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мать рассказала полиции о связи несовершеннолетней дочери и мужчины на Ленсовета.

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