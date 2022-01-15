Полиция задержала мигранта за насилие над 7-летней дочерью соседки в Московском районе

К девочке мог приставать уроженец Узбекистана. Фото: pixabay.com

К девочке мог приставать уроженец Узбекистана. Фото: pixabay.com

Задержанный приставал к девочке в квартире на Краснопутиловской улице в Петербурге.

Уроженка Узбекистана отправилась к оперативникам 14 января. Она рассказала, что ее 38-летний земляк, сосед по квартире, совершал насильственные действия сексуального характера в отношении ее семилетней дочери. Об этом пишут НЕВСКИЕ НОВОСТИ.

Обеспокоенная мать считает, что злодей домогался ребенка с 28 декабря по 30 декабря 2021 года и 10 января наступившего года. После заявления женщины девочку отправили в детскую больницу на медосвидетельствование.

Подозреваемого задержали. Установили, что это нелегальный мигрант.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мигранта, с текущей из живота кровью, заметили на остановке Московского района.