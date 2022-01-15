Инженера технадзора в Петербурге подозревают в получении подкупа почти на 500 тысяч рублей

Инженера технадзора в Петербурге подозревают в получении подкупа почти на 500 тысяч рублей
Инженера технадзора в Петербурге подозревают в получении подкупа почти на 500 тысяч рублей. Фото: pixabay

В Петербурге задержан подозреваемый в получении подкупа инженер по техническому надзору.

Обвиняемому, которого задержали 13 января с поличным, приписывается коммерческий подкуп на сумму не менее 490 тысяч. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Отмечается, что в течение года мужчина получал деньги от строительной фирмы за не предусмотренные проверки, которые проходили на 2-й Комсомольской улице. Интересно то, что инженер технадзора самостоятельно предложил представителям организации принимать выполненные работы таким образом.

На настоящий момент осуществляется комплекс следственно-оперативных мероприятий по установлению факта причастности мужчины к выдвинутому обвинению. Подозреваемому выбрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге на смотрителя общежития БГТУ «Военмех» имени Устинова возбудили уголовное дело о взяточничестве.

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