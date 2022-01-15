До конца весны президент России поручил кабмину разработать маршруты до Баренцева моря

До конца весны президент России поручил кабмину разработать маршруты до Баренцева моря. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

До конца весны президент России поручил кабмину разработать маршруты до Баренцева моря. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Президент России Владимир Путин поручил заняться разработкой маршрута до Баренцева моря.

Срок сдачи и представления идеи выпал на 10 мая. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Владимир Путин попросил уделить внимание железнодорожному маршруту до выхода к Баренцеву морю в районе бухты реки Индиги. Согласно представленному на сайте документу, создание такого маршрута, действительно, необходимо.

Доклад о планируемых работах должен быть готов до 10 мая. Ответственным за исполнение поручения назначили премьер-министра Михаила Мишустина.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что президент России поручил обратить внимание на аварийность угольных шахт в связи с частыми случаями аварий, и в случае необходимости до первого мая вывести все аварийные предприятия из строя. Поручение президента связано с высоком риском аварийности, которое периодически наблюдается в шахтах.