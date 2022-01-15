До конца весны президент России поручил кабмину разработать маршруты до Баренцева моря

До конца весны президент России поручил кабмину разработать маршруты до Баренцева моря
До конца весны президент России поручил кабмину разработать маршруты до Баренцева моря. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Президент России Владимир Путин поручил заняться разработкой маршрута до Баренцева моря.

Срок сдачи и представления идеи выпал на 10 мая. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Владимир Путин попросил уделить внимание железнодорожному маршруту до выхода к Баренцеву морю в районе бухты реки Индиги. Согласно представленному на сайте документу, создание такого маршрута, действительно, необходимо.

Доклад о планируемых работах должен быть готов до 10 мая. Ответственным за исполнение поручения назначили премьер-министра Михаила Мишустина.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что президент России поручил обратить внимание на аварийность угольных шахт в связи с частыми случаями аварий, и в случае необходимости до первого мая вывести все аварийные предприятия из строя. Поручение президента связано с высоком риском аварийности, которое периодически наблюдается в шахтах.

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