До конца января будут проведены доработки закона о эпидемиологическом благополучии россиян

До конца января будут проведены доработки закона о эпидемиологическом благополучии россиян. Фото: kremlin.ru

До конца января будут проведены доработки закона о эпидемиологическом благополучии россиян. Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поручил кабмину уделить внимание законопроекту о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и до 30 января осуществить все доработки.

Согласно документу, опубликованному на сайте Кремля, Путин поручил уделить особое внимание на факт обеспечения обязательного контроля соблюдения прав жителей России. Также необходимо учесть возможные жизненные ситуации, которые могут встретиться при осуществлении внесенного федерального закона.

Отмечается, что в законе должна быть учтена возможность получения документов, подтверждающих наличие вакцинации от коронавируса, медицинского отвода или факта того, что гражданин уже болел COVID-19. Также, особое внимание должно быть уделено проведению оценки влияния реализации федерального закона на деятельность организаций в сферах экономики.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что также Владимир Путин поручил заняться разработкой маршрута до Баренцева моря.