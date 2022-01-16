В Японии эвакуируют более 200 тысяч человек из-за цунами после извержения вулкана

В Японии и Чили объявили угрозу цунами после извержения подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай, начавшегося в Королевстве Тонга. Местных жителей эвакуируют в безопасные районы.

Предписание об эвакуации действует для жителей семи префектур: Аомори, Иватэ и Мияги, Тибы, Коти, Миядзаки и Кагосимы. По данным метеорологического агентства Японии, ожидается цунами высотой до трех метров.

Как сообщили «РИА Новости», свои дома должны покинуть 230 тысяч человек. Для них готовят специальные центры и убежища.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что супервулкан является главной естественной угрозой для человечества. Из-за природной катастрофы началась вулканическая зима, средняя температура в мире упала на 10 градусов. После этого число людей на планете сократилось до нескольких тысяч, человечество едва не вымерло.