Пятиклассника нашли на газоне после распития алкоголя на Карпинского

Мальчик находится в тяжелом состоянии, его положили в палату интенсивной терапии.

Как сообщают НЕВСКИЕ НОВОСТИ, 15 января случайный прохожий заметил, как на газоне на улице Карпинского в Калининском районе Петербурга лежит ребенок. Очевидец сообщил, что мальчику примерно 11 лет.

Доктора диагностировали подростку острое пероральное отравление неизвестным веществом психостимулирующего действия.

Правоохранительные органы стали выяснять детали случившегося у брата пострадавшего. Шестиклассник объяснил, что в этот день они встретились с одноклассниками, попросили незнакомца купить им 0,7 литра крепкого алкоголя. Затем школьные товарищи выпили спиртное. После этого мальчик остался гулять на детской площадке

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что полиция задержала мигранта за насилие над 7-летней дочерью соседки в Московском районе.