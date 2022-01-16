В Ленобласти за сутки COVID подтвердился у 282 человек

В Ленинградской области зафиксировали еще 282 случая заболевания COVID-19, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Об этом стало известно сегодня, 16 января. Новые случаи заражения были выявлены в 114 населенных пунктах 47 региона. Всего с начала пандемии в регионе COVID-19 заразились уже 105 623 человека. 96 695 жителей к настоящему времени выздоровели. Еще 5 человек не смогли побороть болезнь, всего с начала пандемии скончались 3 085 человек.

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов Ленобласть оказалась на 18 месте. Петербург находится на втором — 3 958 зараженных. На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 6 480 человек. Третье место у Подмосковья — 3 147 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что назальная вакцина от коронавируса будет двухкомпонентной. Однако в случае применения бустерной дозы будет достаточно одного компонента препарата.