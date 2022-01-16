Задохнулся в сугробе: в Сочи на горнолыжном курорте погиб сноубордист

Задохнулся в сугробе: в Сочи на горнолыжном курорте погиб сноубордист
Сноубордист задохнулся в снегу во время катания на курорте в Сочи. Фото: Pixabay

Катание на сноуборде закончилось для мужчины смертью.

Об том, что 34-летний мужчина упал головой в кучу снега, сообщает «KP.RU» в воскресенье, 16 января.

Трагедия произошла на одном из горнолыжных курортов Сочи. Отмечается, что мужчина был фрирайдером. По неподтвержденной информации, погибший спускался по трассе G в горно-туристическом комплексе и упал в сугроб головой вниз.

Самостоятельно освободиться он не смог. Подошедшие на помощь очевидцы попытались реанимировать мужчину, однако спасти ему жизнь не удалось.

Следственный комитет начал доследственную проверку. Выясняются все детали случившегося.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге девочка упала головой в сугроб и сломала позвоночник.

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