Водитель на BMW сбил пожилую женщину в Красном селе и скрылся с места ДТП

Петербургскую пенсионерку пришлось доставить в больницу. К счастью, женщина выжила.
Гонщик на BMW каким-то образом вылетел на тротуар и задел пожилую даму. Об этом сообщается в группе «ВКонтакте».
На видеозапись попал момент, когда автомобиль на огромной скорости мчится по дороге. На пересечении улицы Свободы и проспекта Ленина водитель иномарки не справляется с управлением и вылетает на тротуар. Как раз в этот момент там была пожилая женщина, которую машина, к счастью, задела лишь немного.
Упавшей после дорожно-транспортного происшествия пенсионерке очевидцы вызвали скорую помощь. Неадекватный водитель же скрылся с места аварии.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что окровавленные водитель и пассажир каршеринга сбежали с места ДТП на Наставников.