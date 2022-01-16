Водитель на BMW сбил пожилую женщину в Красном селе и скрылся с места ДТП

Водитель на BMW сбил пожилую женщину в Красном селе и скрылся с места ДТП
Гонщик на BMW каким-то образом вылетел на тротуар и задел пожилую даму. Фото: Pixabay

Петербургскую пенсионерку пришлось доставить в больницу. К счастью, женщина выжила.

Гонщик на BMW каким-то образом вылетел на тротуар и задел пожилую даму. Об этом сообщается в группе «ВКонтакте».

На видеозапись попал момент, когда автомобиль на огромной скорости мчится по дороге. На пересечении улицы Свободы и проспекта Ленина водитель иномарки не справляется с управлением и вылетает на тротуар. Как раз в этот момент там была пожилая женщина, которую машина, к счастью, задела лишь немного.

Упавшей после дорожно-транспортного происшествия пенсионерке очевидцы вызвали скорую помощь. Неадекватный водитель же скрылся с места аварии.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что окровавленные водитель и пассажир каршеринга сбежали с места ДТП на Наставников.

дтп новости СПб происшествие


 

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