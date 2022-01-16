На годовщину смерти: вдову Грачевского госпитализировали после посещения могилы мужа

Екатерина Белоцерковская уже год не может оправиться от потери любимого.

Российский кинорежиссер и сценарист Борис Грачевский скончался 14 января 2021 года. Его супруга пришла спустя год на Троекуровское кладбище, однако справится с эмоциями у нее не получилось. Женщина попала в больницу. Об этом сообщает Экспресс-Газета.

Расстроенной женщине понадобилась помощь медиков, ей до сих пор ставят капельницы. Фотографию одной из них Екатерина выложила в микроблоге Instagram.

Сама Белоцерковская не стала писать, что произошло. Но друзья и знакомые считает, что виной всему переживания вдовы. Так, Екатерины зачастую публикует фотографии счастливых моментов из прошлого.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что по пути в «Театр на Васильевском» актриса Татьяна Малягина сломала руку.